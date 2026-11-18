Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московских «Локомотива», «Динамо», ведущих зарубежных клубов и сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о старте карьеры полузащитника Алексея Батракова в турецком «Галатасарае».

«Мы его потенциал уже давно отмечаем в российском чемпионате, теперь он очень высоко поднял планку в турецком чемпионате, поэтому, конечно, нужно в каждой игре соответствовать тому, чего от него ожидают. Будем надеяться, что у него все будет получаться, потому что всегда наступает период адаптации, период, когда нужно в два раза больше работать, чтобы быть наверху. И вот здесь все будет зависеть от него. Но как сейчас развивается – это прекрасно для него. Можно работать и думать о большем, а там уже агенты поработают и, думаю, смогут реализовать его мечту поиграть где-то в ведущих чемпионатах Европы», — считает Булыкин.

Алексей Батраков перешел летом в «Галатасарай» из московского «Локомотива» и в восьми матчах турецкой Суперлиги отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами, а также отличился четырьмя голами в четырех матчах Лиги чемпионов.

Ранее Булыкин дал совет Батракову о возможном переходе из «Галатасарая».