Свищев: Большунов пока не подал иск в CAS на отказ в нейтральном статусе

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов еще не подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) жалобу на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Его слова приводит РИА Новости.

«Еще нет, все в процессе. Мы сейчас общаемся с ним, обсуждаем сложившуюся ситуацию. Он советуется с нами. Александр планирует идти до конца и обращаться в суд», — сказал Свищев.

Информация о том, что Большунову отказали в нейтральном статусе, появилась 13 ноября.

1 ноября появилась информация, что FIS не намерена присваивать нейтральный статус Большунову и предложила ему подождать до следующего сезона. 12 ноября стало известно, что Большунов не вошел в состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Первый этап Кубка мира примет финская Рука с 27 по 29 ноября. Второй этап пройдет в норвежском Тронхейме с 4 по 6 декабря.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее в Швейцарии заявили, что рассмотрят заявки на визы от российских лыжников в частном порядке.