Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал странным недопуск российских фигуристов к этапу Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии. Его слова првиодит РИА Новости.

«В минувшие выходные четыре российских лыжника приняли участие в соревнованиях в Финляндии, но при этом российским фигуристам отказали в допуске. Непросто понять, как именно сейчас применяются финские правила. Международная федерация совершенно четко дала понять, что национальные визовые правила имеют приоритет над любыми решениями, которые она принимает. Но несмотря на это, ситуация остается крайне странной», — сказал Сальтведт.

Как сообщало изначально РИА Новости, чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов и двукратный чемпион России Евгений Семененко не смогли въехать в страну. Участие должна была принять еще одна российская спортивная пара — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, позднее они сами сообщили, что не выступят в Финляндии.

Финляндия с 16 ноября ввела новые ограничения на въезд в страну россиян, включая профессиональных спортсменов.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с сезона-2026/27. Российские атлеты допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне могут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Ирина Роднина допустила перенос ЧМ-2027 из-за визовых ограничений Финляндии.