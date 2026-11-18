Главный тренер сборной России по легкой атлетике Светлана Абрамова покинула свой пост. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Запущен процесс согласования кандидатов на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике — о результатах будет объявлено дополнительно», — сказано в заявлении ВФЛА.

Также сообщается, что организация приняла заявление Абрамовой об отставке по собственному желанию.

Абрамова возглавляла национальную команду с ноября 2025 года. Она стала первой в истории женщиной на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике. До назначения на эту должность она работала старшим тренером сборной и спортивным директором ВФЛА.

В спортивной карьере Абрамова стала вице-чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом и многократной чемпионкой России. Под ее руководством прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпийских игр 2021 года, золото чемпионата мира 2019 года и золото чемпионата Европы 2014 года.

Ранее покинувшая Россию Елена Исинбаева попала в антироссийскую базу ГУР Украины.