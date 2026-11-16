Бывший непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов добился освобождения Усмана Нурмагомедова из тюрьмы в ОАЭ после личных переговоров с местными властями. Об этом сообщает «Mash на спорте».

По данным источника, Хабиб обратился к президенту UFC Дане Уайту, однако тот отказался помогать, сославшись на законодательство ОАЭ. Тогда Хабиб напрямую связался с властями Эмиратов. В результате переговоров была достигнута договоренность о поэтапном освобождении всех заключенных.

Сегодня стало известно, что Усман покинул тюрьму. Кроме того, шейхи получили гарантии, что никто из участников конфликта не будет публично комментировать ситуацию.

13 ноября Нурмагомедов был арестован в ОАЭ на шесть месяцев. По данным судебного департамента Абу-Даби, помимо Нурмагомедова были арестованы еще семеро участников драки. Также суд выписал им крупные денежные штрафы за нарушение общественного порядка и создание угрозы жизни. Двалишвили, который также был задержан после драки, 13 ноября вышел из-под ареста.

Инцидент произошел во время медиадня лиги RAF в Абу-Даби. Двалишвили давал интервью, когда к нему сзади подошел Нурмагомедов в компании соратников и ударил. Позднее в социальных сетях появилась видеозапись инцидента.

Чемпион UFC Ислам Махачев объяснил действия Нурмагомедова тем, что ранее Двалишвили оскорбил мать российского бойца.

Ранее Джефф Монсон счел наказание для Нурмагомедова за драку чрезмерно суровым.