Молодежная сборная России U-21 победила команду Кыргызстана U-23 в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Дериндже Беледиеспор» в Турции, завершилась со счетом 2:0.

В составе российской команды оба мяча были забиты с пенальти. На 70-й минуте одиннадцатиметровый реализовал полузащитник Виктор Окишор. На 74-й минуте пенальти успешно исполнил Иван Бобер.

В рамках текущего сбора команды провели второй товарищеский матч, который состоялся 13 ноября и завершился разгромной победой российских футболистов со счетом 7:0.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборную России позвали поиграть за $75 тыс.