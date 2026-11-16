Президент России Владимир Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на итоговом турнире WTA в одиночном разряде, сообщается на сайте Кремля.

«От души поздравляю вас с триумфом в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю», — сказано в поздравлении.

В финале турнира Андреева одержала победу над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной со счетом 7:5, 6:3.

19-летняя Андреева одержала победу во всех пяти матчах соревнования. На групповом этапе она обыграла Арину Соболенко, Свитолину и Диану Шнайдер, а в полуфинале победила американку Джессику Пегулу. Выступление на этом турнире WTA в одиночном разряде было для россиянки дебютом.

Андреева — победительница «Ролан Гаррос» — 2026. Она также выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); теннисистка — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер Андреева выиграла серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде. После турнира WTA 19-летняя россиянка стала второй ракеткой мира.

Ранее в Госдуме осудили Элину Свитолину за отказ пожать руку Андреевой.