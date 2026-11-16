Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что требования Международного союза биатлонистов (IBU) по предоставлению нейтрального статуса не соответствуют хартии организации, передает РИА Новости.

«Глядя на хоккей, у лыжников тоже не все просто, есть проблемы с визами, так что иллюзий не строим, но целенаправленно идем к цели. К нам два вопроса: мы должны осуждать действия правительства по теме СВО и не принадлежать к силовым структурам. Это никак не связано со спортом. Считаем эти требования не соответствующими хартии IBU. Не надо переходить в политическую плоскость», — сказал Майгуров.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с 2022 года. 18 сентября 2026 года стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе организации не стал рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, поскольку предложений внести его в повестку в последний момент на самом конгрессе не последовало.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее стало известно, когда может быть принято решение о допуске российских биатлонистов.