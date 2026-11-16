Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на решение украинской теннисистки Элины Свитолиной не пожимать руку россиянке Мирре Андреевой в финале Итогового турнира WTA. Ее слова приводит РИА Новости.

«О воспитании и этике спортсменов Украины нам уже многое известно. Другой вопрос, что международные федерации или организаторы должны четко прописывать процедуру и формы наказания, если эта процедура не выполняется», — сказала Роднина.

Их встреча в финале завершилась с результатом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.

19-летняя Андреева одержала победу во всех пяти матчах соревнования. На групповом этапе она обыграла Арину Соболенко, Свитолину и Диану Шнайдер, а в полуфинале победила американку Джессику Пегулу. Выступление на этом турнире WTA в одиночном разряде было для россиянки дебютом.

Андреева — победительница «Ролан Гаррос» — 2026. Она также выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); теннисистка — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер Андреева выиграла серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде. После турнира WTA 19-летняя россиянка стала второй ракеткой мира.

Ранее Свитолина назвала отличной борьбу с Андреевой на Итоговом турнир.