Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что шесть месяцев тюрьмы для россиянина Усмана Нурмагомедова за драку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) слишком много. Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что шесть месяцев тюрьмы — это совершенно безумный срок, чрезмерно суровое наказание. На мой взгляд, вполне достаточно было бы штрафа, возможно, одного дня заключения, общественных работ или обязательного проведения занятий для детей о том, как разрешать конфликты без насилия», — указал он.

13 ноября Нурмагомедов был арестован в ОАЭ на шесть месяцев. По данным судебного департамента Абу-Даби, помимо Нурмагомедова были арестованы еще семеро участников драки. Также суд выписал им крупные денежные штрафы за нарушение общественного порядка и создание угрозы жизни. Двалишвили, который также был задержан после драки, 13 ноября вышел из-под ареста.

Инцидент произошел во время медиадня лиги RAF в Абу-Даби. Двалишвили давал интервью, когда к нему сзади подошел Нурмагомедов в компании соратников и ударил. Позднее в социальных сетях появилась видеозапись инцидента.

Чемпион UFC Ислам Махачев объяснил действия Нурмагомедова тем, что ранее Двалишвили оскорбил мать российского бойца.

Ранее Двалишвили попросил властей ОАЭ выпустить Нурмагомедова из тюрьмы.