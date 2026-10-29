Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Спорт

«Ливерпуль» посетит матч «Галатасарая», чтобы последить за Батраковым

«Ливерпуль» запросил ложу на матч «Галатасарая», чтобы последить за Батраковым
Stephanie Lecocq/Reuters

Представители «Ливерпуля» попросили «Галатасарай» выделить им ложу на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Штутгартом» в Стамбуле, где выступает российский полузащитник Алексей Батраков. Об этом сообщает турецкое онлайн-издание Sözcü.

Встреча состоится 4 ноября на стадионе «РАМС Парк». Скауты английского клуба лично посетят матч с целью лично проследить за игрой Батракова.

Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» в августе 2026 года. Соглашение с турецкой командой рассчитано до 30 июня 2031 года.

26 октября «Галатасарай» обыграл «Фенербахче» в девятом туре чемпионата Турции со счетом 2:1, Осимхен оформил дубль. Батраков вышел в стартовом составе, однако результативными действиями не отметился и был заменен на 80-й минуте. Футболист еще ни разу не забивал в турецкой Суперлиге, однако уже дважды отличился в Лиге чемпионов — в матчах с «Барселоной» (1:4) и «Лиллем» (4:2).

Победа позволила «Галатасараю» подняться на первое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Фенербахче» идет на пятой строчке с 16 очками. В десятом туре турецкого чемпионата «Галатасарай» 30 октября на выезде сыграет с «Коньяспором».

Ранее Батраков назвал самый известный контакт в своем телефоне.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+