«Ливерпуль» посетит матч «Галатасарая», чтобы последить за Батраковым

«Ливерпуль» запросил ложу на матч «Галатасарая», чтобы последить за Батраковым

Представители «Ливерпуля» попросили «Галатасарай» выделить им ложу на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Штутгартом» в Стамбуле, где выступает российский полузащитник Алексей Батраков. Об этом сообщает турецкое онлайн-издание Sözcü.

Встреча состоится 4 ноября на стадионе «РАМС Парк». Скауты английского клуба лично посетят матч с целью лично проследить за игрой Батракова.

Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» в августе 2026 года. Соглашение с турецкой командой рассчитано до 30 июня 2031 года.

26 октября «Галатасарай» обыграл «Фенербахче» в девятом туре чемпионата Турции со счетом 2:1, Осимхен оформил дубль. Батраков вышел в стартовом составе, однако результативными действиями не отметился и был заменен на 80-й минуте. Футболист еще ни разу не забивал в турецкой Суперлиге, однако уже дважды отличился в Лиге чемпионов — в матчах с «Барселоной» (1:4) и «Лиллем» (4:2).

Победа позволила «Галатасараю» подняться на первое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Фенербахче» идет на пятой строчке с 16 очками. В десятом туре турецкого чемпионата «Галатасарай» 30 октября на выезде сыграет с «Коньяспором».

Ранее Батраков назвал самый известный контакт в своем телефоне.