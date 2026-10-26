Лучший бомбардир РПЛ Глушенков не попал в расширенный состав сборной России

Глушенков не попал в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

Определился расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор. Список из 36 футболистов опубликован на сайте Российского футбольного союза.

В расширенный список не попал лучший бомбардир текущего сезона РПЛ Максим Глушенков из «Зенита».

В рамках сбора команда 12 ноября встретится с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября сыграет с Венесуэлой в Краснодаре.

29 сентября Россия одержала победу над командой Ирана (2:0). 3 октября российская сборная со счетом 6:0 обыграла в товарищеском матче сборную Намибии, а 6 числа сыграла вничью с Нигерией — 3:3.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее футболист «Локомотива» рассказал о состоянии команды после атаки на поезд.