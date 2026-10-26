Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Спорт

Экс-тренер сборной России назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Газзаев: Месси больше всех заслужил получить «Золотой мяч»
REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси главным претендентом на «Золотой мяч», передает Sport24.

«Больше всех получить «Золотой мяч» заслужил Месси, учитывая вклад в историю мирового футбола. Он — человек, который вышел на уровень Пеле! Также заслужил и Мбаппе, который демонстрирует потрясающую результативность. Думаю, Месси, Мбаппе и Ямаль — тройка претендентов на награду», — сказал Газзаев.

Церемония вручения награды состоится 26 октября в Лондоне.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является футболист «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. На счету Месси восемь «Золотых мячей».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. Месси забирал эту награду восемь раз.

Ранее Андрей Аршавин ответил, кто выиграет «Золотой мяч».

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+