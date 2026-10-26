Экс-тренер сборной России назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси главным претендентом на «Золотой мяч», передает Sport24.

«Больше всех получить «Золотой мяч» заслужил Месси, учитывая вклад в историю мирового футбола. Он — человек, который вышел на уровень Пеле! Также заслужил и Мбаппе, который демонстрирует потрясающую результативность. Думаю, Месси, Мбаппе и Ямаль — тройка претендентов на награду», — сказал Газзаев.

Церемония вручения награды состоится 26 октября в Лондоне.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является футболист «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. На счету Месси восемь «Золотых мячей».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. Месси забирал эту награду восемь раз.

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