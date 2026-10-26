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Сафонова включили в топ-3 лучших вратарей мира

В «Динамо» Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
Phil Noble/Reuters

Футболист московского «Динамо» Андрей Лунев назвал вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова одним из трех лучших голкиперов мира на сегодняшний день. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Матвей провел прекрасный сезон! Во многом благодаря ему «ПСЖ» показал такие результаты в прошлом сезоне. К сожалению, наша сборная не может участвовать в международных турнирах, что точно добавило бы ему плюсов и шансов на награду. Сафонов точно входит в топ-3 вратарей мира на сегодняшний день», — сказал Лунев.

Сафонов был включен в число номинантов на приз лучшему голкиперу 2026 года, который вручает журнал France Football.

20 октября «ПСЖ» одержал победу над «Барселоной» в матче третьего тура общего группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась с результатом 4:2. Сафонов защищал ворота парижского клуба.

В турнирной таблице чемпионата Франции после семи туров «ПСЖ» идет на втором месте, набрав 14 очков.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу прошлого сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее стало известно, намерен ли «ПСЖ» продлить контракт с Сафоновым.

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