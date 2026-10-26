Поезд с футболистами «Локомотива» атаковал БПЛА

В пассажирском поезде, который подвергся атаке БПЛА в Воронежской области, возвращались из Ростова-на-Дону в Москву футболисты «Локомотива», передает инсайдер Иван Карпов.

В результате атаки пострадали пять пассажиров, один из них находится в тяжелом состоянии. Футболисты «Локомотива» не пострадали: они находились в четырех вагонах от места удара.

По информации источника, после случившегося футболисты продолжили путь в Москву на автобусе.

«Локомотив» возвращался с выездного матча 12-го тура РПЛ против «Ростова».

Встреча, которая состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена», завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 12-й минуте после передачи Константина Кучаева счет открыл Андрей Лангович. Спустя 12 минут после ассиста Умара Сако отличился нападающий Олакунле Олусегун.

После поражения «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем команда в 13-м туре сыграет дома против столичного «Спартака». Игра пройдет на «РЖД Арене» 1 ноября и начнется в 19:45 мск.

Ранее из-за БПЛА в Таганроге получило повреждения здание детского футбольного клуба.