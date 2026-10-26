В Норвегии заявили, что Большунов мог помешать Клебо выиграть все золото на Олимпиаде

Нортуг: Большунов мог бы помешать Клебо собрать все золото на ЧМ и Олимпиаде

Норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов мог бы помешать Йоханнесу Клебо собрать все золото на чемпионате мира и Олимпиаде. Его слова приводит Langrenn.

«Большунов составил бы Йоханнесу Клебо совершенно другую конкуренцию и на ЧМ-2026, и на Олимпиаде. Мы видели, как это было на предыдущих Играх. Он тот, кто мог бы сломить Йоханнеса и лишить его возможности собрать все золото на турнирах. Об этом знают все, кто видел Большунова в деле», — сказал Нортуг.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее Клебо заявил, что россйских лыжников не стоит допускать до соревнований.