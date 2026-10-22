Названо условие, при котором у Батракова сложится карьера в «Галатасарае»

Два гола Алексея Батракова в Лиге чемпионов говорят о том, что российский полузащитник осваивается в «Галатасарае». Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов, подчеркнув, что в данной ситуации главное для футболиста — игровое время.

«Знаете, я очень рад за Алексея. Я всегда с сомнением относился к его переходу в «Галатасарай», потому что считал и считаю, что турецкий чемпионат — это немного не его. Там много борьбы, много беготни. А Алексей любит совсем другой футбол. Я боялся, что адаптация будет проходить очень тяжело.

Мне очень приятно, что в Лиге чемпионов у Алексея получается. Я смотрел матч с «Лиллем»: дело не только в голе, а в том, что он начинает вести игру команды. Он разогнал еще одну атаку, когда гол забили. Видно, что у него появляется уверенность, и это, безусловно, очень здорово.

Конечно, в Лиге чемпионов он выглядит поприличнее, чем в турецком чемпионате. Пока еще не все у него ладится так, как мы того хотели бы. Но, думаю, в будущем уверенность, которая сейчас у него появляется, сыграет положительную роль. Самое главное, чтобы ему давали больше игрового времени, и тогда у него все будет хорошо. Я уже начинаю в это верить», — заявил Наумов.

На счету Батракова два гола в Лиге чемпионов — в ворота «Барселоны» (1:4) и «Лилля» (4:2). При этом в чемпионате Турции он пока не забивал.

Ранее тренер «Галатасарая» похвалил Батракова.