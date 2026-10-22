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В «Галатасарае» назвали главное качество Батракова

Тренер «Галатасарая» Бурук заявил, что Батраков обладает страстью к футболу
Umit Bektas/Reuters

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук похвалил Алексея Батракова после победы в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против французского «Лилля», передает De Marke Sports в Х.

По его словам, главным качеством 21-летнего россиянина является страстное отношение к игре.

«Он страстный игрок – в футболе это одна из самых важных вещей. Он старается выкладываться на 100% и делать все, что мы требуем. Думаю, чем больше он будет играть, тем лучше будет становиться», — сказал Бурук.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» во Франции, завершилась с результатом 2:4. Счет в матче открыл стамбульский клуб на 2-й минуте, отличился Юнус Акгюн. Французская команда сравняла на 8-й минуте, гол на свой счет записал Сориба Диаун, его ассистентом выступил Алешандро. На 39-й минуте отличился игрок французов Сориба Диаун, а дальше три гола оформил «Галатасарай», отличились Алексей Батраков (44-я минута), Лукас Торрейра (52-я минута) и Виктор Осхимен (61-я минута).

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Арсенал» не смогли выявить победителя в матче Лиги чемпионов.

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