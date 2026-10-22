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В РФС рассказали, когда сборная и клубы вернутся на международную арену

Генсек РФС Митрофанов: переговоры о возвращении российской сборной продолжаются
Максим Блинов/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что переговоры о возвращении российских клубов и сборной на международный уровень продолжаются с переменным успехом. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, позиции касательно данного вопроса сближаются день ото дня.

«Переговоры на эту тему сложные и идут постоянно, но с переменным успехом. На недавней встрече в Берлине мы обсуждали в том числе и этот вопрос. Скажем так: позиции сблизились, и есть общее понимание, что такие вещи, как бойкот или отстранение, не соответствуют спортивным и олимпийским принципам», — заявил Митрофанов.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата. До отстранения от турниров УЕФА победитель Кубка России отбирался в квалификационную стадию Лиги Европы.

Ранее 54 страны, включая Россию, согласовали вектор реформирования ФИФА.

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