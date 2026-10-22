Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Спорт

В РФС назвали Дзюбу интересным человеком

Генсек РФС Митрофанов назвал Дзюбу интересным человеком
Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал Артема Дзюбу интересным человеком, передает «Чемпионат».

«Карьеру любого футболиста оценивает история. Артем — яркий игрок, интересный человек. Решение о том, когда завершать карьеру, будет принимать сам», — сказал Митрофанов.

Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона» 23 мая. На сегодняшний день вариантов продолжения карьеры, которые бы устроили Дзюбу, у него нет. Сам игрок хотел бы провести еще один сезон в футболе, однако у него было условие — это должна была быть московская команда. Из столичных клубов в нем была заинтересована только «Родина», что не удовлетворило игрока.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее Дзюбу призвали вечно играть в футбол.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+