В РФС назвали Дзюбу интересным человеком

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал Артема Дзюбу интересным человеком, передает «Чемпионат».

«Карьеру любого футболиста оценивает история. Артем — яркий игрок, интересный человек. Решение о том, когда завершать карьеру, будет принимать сам», — сказал Митрофанов.

Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона» 23 мая. На сегодняшний день вариантов продолжения карьеры, которые бы устроили Дзюбу, у него нет. Сам игрок хотел бы провести еще один сезон в футболе, однако у него было условие — это должна была быть московская команда. Из столичных клубов в нем была заинтересована только «Родина», что не удовлетворило игрока.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее Дзюбу призвали вечно играть в футбол.