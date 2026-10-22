Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Спорт

Генеральный секретарь РФС: хочется, чтобы Батраков забивал таким соперникам, как «Барселона»

Генсек РФС Митрованов: хочется, чтобы Батраков забивал топ-клубам
Murad Sezer/Reuters

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов пожелал игроку «Галатасарая» Алексею Батракову продолжать забивать мячи таким соперникам, как каталонская «Барселона», передает «Чемпионат».

«Хочется, чтобы Алексей и дальше продолжил забивать, причём как можно больше, в том числе и таким сильным соперникам, как «Барселона», — сказал Митрофанов.

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» обыграл «Лилль» Встреча, которая состоялась на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» во Франции, завершилась с результатом 2:4. Счет в матче открыл стамбульский клуб на 2-й минуте, отличился Юнус Акгюн. Французская команда сравняла на 8-й минуте, гол на свой счет записал Сориба Диаун, его ассистентом выступил Алешандро. На 39-й минуте отличился игрок французов Сориба Диаун, а дальше три гола оформил «Галатасарай», отличились Алексей Батраков (44-я минута), Лукас Торрейра (52-я минута) и Виктор Осхимен (61-я минута).

Также Батраков отметился забитым мячом в ворота «Барселоны» (1:4).

Ранее стала известна оценка Батракова за матч с «Лиллем» в Лиге чемпионов.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+