Генеральный секретарь РФС: хочется, чтобы Батраков забивал таким соперникам, как «Барселона»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов пожелал игроку «Галатасарая» Алексею Батракову продолжать забивать мячи таким соперникам, как каталонская «Барселона», передает «Чемпионат».

«Хочется, чтобы Алексей и дальше продолжил забивать, причём как можно больше, в том числе и таким сильным соперникам, как «Барселона», — сказал Митрофанов.

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» обыграл «Лилль» Встреча, которая состоялась на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» во Франции, завершилась с результатом 2:4. Счет в матче открыл стамбульский клуб на 2-й минуте, отличился Юнус Акгюн. Французская команда сравняла на 8-й минуте, гол на свой счет записал Сориба Диаун, его ассистентом выступил Алешандро. На 39-й минуте отличился игрок французов Сориба Диаун, а дальше три гола оформил «Галатасарай», отличились Алексей Батраков (44-я минута), Лукас Торрейра (52-я минута) и Виктор Осхимен (61-я минута).

Также Батраков отметился забитым мячом в ворота «Барселоны» (1:4).

Ранее стала известна оценка Батракова за матч с «Лиллем» в Лиге чемпионов.