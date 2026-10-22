Лыжница Степанова рассказала, подала ли она заявку на нейтральный статус

Лыжница Степанова заявила, что не подала заявку на нейтральный статус

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова в своем Telegram-канале заявила, что не подавала заявку на нейтральный статус.

«Собирается подавать на нейтральный статус» не равно «подала». Не всем ещё понятно, что в мире взрослых людей нет актуальнее универсального «всё зависит от условий, времени и места», — написала Степанова.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го FIS продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее команда Александра Большунова выиграла медиаэстафету на чемпионате России.