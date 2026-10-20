Российские гимнасты завоевали олимпийскую лицензию

Российские гимнасты стали вторыми в многоборье на чемпионате мира

Мужская сборная России заняла второе место в командном многоборье на на чемпионате мира.

Команда, в которую вошли Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Илья Заика, набрала за свое выступление 250,329 балла. Этот результат позволил российским гимнастам завоевать олимпийскую лицензию.

Золото выиграли гимнасты из Японии (251,928). Бронзу соревнований завоевали представители Китая (249,193).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября, на турнире будут разыграны первые олимпийские лицензии.

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее российского тренера поселили в отеле с клопами на ЧМ-2026.