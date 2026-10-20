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«Манчестер Сити» разгромил АЕК в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» со счетом 5:1 обыграл АЕК в матче группового этапа ЛЧ
Scott Heppell/Reuters

Английский «Манчестер Сити» разгромил греческий АЕК в третьем туре общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Англии, завершился с результатом 5:1. Счет в матче открыл игрок английского клуба Эллиот Андерсон с передачи Энцо Фернандеса на 12-й минуте. Также в составе «горожан» отличились Фил Фоден, который оформил хет-трик, и Райан Шерки. Единственный гол греческого клуба оформил Ставрос Пилиос.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Вилли Делажо из Франции.

В четвертом туре группового этапа «Манчестер Сити» на выезде сыграет с немецким «РБ Лейпциг» 4 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. АЕК в тот же день на своем поле примет мадридский «Реал», матч начнется в 20:45 по московскому времени.

Действующим чемпионом Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В финале, который прошел 30 мая 2026 года в Будапеште, «ПСЖ» обыграл английский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное время — 1:1).

Ранее Алексей Батраков вошел в заявку «Галатасарая» на матч Лиги чемпионов.

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