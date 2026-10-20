«ПСЖ» с Сафоновым одолел «Барселону» в Лиге чемпионов

Парижский «ПСЖ» переиграл каталонскую «Барселону» в матче третьего тура общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась с результатом 4:2. Счет в матче открыл Дезире Дуэ с передачи Жоау Невеша на 38-й минуте. На 55-й минуте Хави Эспарт сравнял счет. На 72-й минуте Лукас Эрнандес вновь вывел парижский клуб вперед, однако через шесть минут Ламин Ямаль вновь установил равенство на табло. Еще через две минуты «ПСЖ» забил третий мяч, отличился Витинья. На 86-й минуте гол оформил Фабиан Руис.

Ворота французского клуба защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Майкл Оливер из Англии.

В четвертом туре группового этапа «ПСЖ» на выезде сыграет с испанским «Вильярреалом» 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Барселона» в тот же день на своем поле примет английскую «Астон Виллу», начало матча — 23:00 мск.

Действующим чемпионом Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале, который прошел 30 мая 2026 года в Будапеште, «ПСЖ» обыграл английский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное время — 1:1).

Ранее Алексей Батраков вошел в заявку «Галатасарая» на матч Лиги чемпионов.