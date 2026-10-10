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Спорт

«Приучает нас к стабильности»: чемпионка России об уровне катания Трусовой

Гербольдт: сейчас Трусова более уверена в себе, чем пять лет назад
Александр Кряжев/РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт заявила, что выступления фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) стали более уверенными, чем пять лет назад. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Саша приучает нас к стабильному катанию. Мне даже порой кажется, что она более уверена в себе, чем пять лет назад. Я рада, что она продолжает побеждать. У нее все идет по плану», — сказала Гербольдт.

10 октября Трусова одержала победу на мемориале Дениса Тена в Казахстане. По итогам двух соревновательных дней россиянка набрала более 226 баллов.

20 сентября Трусова выступила на контрольных прокатах сборной России с произвольной программой под музыку Kyle Dixon и Michael Stein к сериалу «Очень странные дела». Фигуристка исполнила четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной тулуп, каскад тройной лутц — тройной сальхов — двойной аксель, а также сольный двойной аксель.

Ранее Илья Авербух назвал красивым возвращение Трусовой в спорт.

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