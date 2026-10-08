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Хоккеист из США о решении завершить карьеру после двух недель в России: слышал ночью сирены

Хоккеист Хейс о решении завершить карьеру в России: я слышал сирены по ночам
ХК «Ак Барс» (Казань)

Бывший нападающий казанского «Ак Барса» Кевин Хейзсрассказал в подкасте Wingmen, что решил завершить карьеру после двух недель в составе клуба из Татарстана из-за ночных сирен.

«Дожиться спать и всю ночь слышать сирены — это было не очень здорово. Я чувствовал тревожность, скучал по жене. Я скучал по ребенку. И я понимал, что не показываю той игры, которую должен», — сказал Хейс.

Хейс провел за «Ак Барс» пять матчей, набрав 0 очков. В Национальной хоккейной лиге последним клубом Хейса был «Питтсбург Пингвинз».

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее чемпион мира по хоккею 2012 года распродал все награды из-за долгов.

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