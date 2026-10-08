Легенда «Спартака» о Дзюбе: надо заканчивать комедию

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов отреагировал на YouTube-канале «Коммент.Шоу» на слова Артема Дзюбы о завершении карьеры, призвав заканчивать комедию.

«Шума столько, сколько вокруг Месси. Ну хватит. Надо комедию эту заканчивать. Отыграл? Молодец. «Самый лучший футболист в российском футболе». Да нет, я с этим не согласен», — сказал Бубнов.

Артем Дзюба объявил об уходе из «Акрона» 23 мая. На сегодняшний день вариантов продолжения карьеры, которые бы устроили Дзюбу, у него нет. Сам игрок хотел бы провести еще один сезон в футболе, однако у него было условие — это должна была быть московская команда. Из столичных клубов в нем была заинтересована только «Родина», что не удовлетворило игрока.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее в «Спартаке» сравнили Дзюбу с Лионелем Месси.