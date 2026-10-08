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Стало известно, за какую сборную мог выступать Александр Плющенко

Александр Плющенко мог выступать за сборную Белоруссии
Григорий Сысоев/РИА Новости

Фигурист Александр Плющенко мог выступать за сборную Белоруссии, об этом РИА Новости рассказал бывший главный тренер национальной команды Олег Васильев.

«Только в последний момент вето на переход наложила руководитель Союза конькобежцев Белоруссии Юлия Комлева. И Плющенко перешел в Азербайджан», — сказал Васильев.

Александр Плющенко занял десятое место на этапе Гран-при ISU в Батуми. Он получил за прокат 119,48 балла. Итоговая сумма за две программы составила 181,97. Победу одержал представитель Швейцарии Эан Вайлер с результатом 221,72 балла. Серебро завоевал японец Хаято Окадзаки (217,27). Бронзовая медаль у еще одного представителя Японии — Сэна Такахаси (214,87).

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Выступление в Анкаре стало для Плющенко-младшим дебютным за Азербайджан.

Ранее в Госдуме призвали перестать буллить сына Плющенко.

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