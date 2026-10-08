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Спорт

Российская фигуристка выиграла короткую программу на «Мемориале Дениса Тена»

Стрельцова выиграла короткую программу на «Мемориале Дениса Тена» среди юниоров
Михаил Шаров/Федерация фигурного катания на коньках России

Российская фигуристка Виктория Стрельцова стала первой по итогам короткой программы в юниорских соревнованиях на турнире серии «Челленджер» в Казахстане.

Спортсменка получила за выступление 78,38 балла. Второе место заняла ее соотечественница Алена Принева, набравшая 73,82 балла.

Третьей стала представительница Южной Кореи Хе Вон Чу — 69,65 балла. Россиянка Алиса Заикина расположилась на четвертой строчке с результатом 69,33 балла.

Произвольную программу юниорки представят 9 октября. «Мемориал Дениса Тена» проходит в Алматы с 8 по 10 октября.

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Арсений Федотов выиграл короткую программу на «Мемориале Дениса Тена» среди юниоров.

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