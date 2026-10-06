Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Нигерией

Россия объявила стартовый состав на матч с Нигерией

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на товарищеский матч с Нигерией.

Россия: Максименко, Круговой, Осипенко, Мелехин, Садулаев, Миранчук, Соболев, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков.

Матч с Нигерией пройдет сегодня, 6 октября, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало матча — в 19:00 мск.

3 октября Сборная России со счетом 6:0 обыграла в товарищеском матче сборную Намибии. 29 сентября Россия одержала победу над командой Ирана (2:0).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что на матче Россия — Нигерия ожидается 40 тысяч зрителей.