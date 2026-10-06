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Дерек Чисора заявил, что Александр Усик сразится с Деонтеем Уайлдером

Чисора: Александр Усик сразится с Деонтеем Уайлдером
Артем Симоненков/«Газета.Ru»

Известный британский боксер Дерек Чисора опроверг слухи о том, что он проведет матч-реванш с американским боксером Деонтеем Уайлдером. Слова Чисоры передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Матч-реванш с Уайлдером состоится? Нет, ничего такого не планируется. Уайлдер будет сражаться с Александром Усиком», — сообщил Чисора на пресс-конференции Международной ассоциации бокса (IBA).

Ранее 42-летний боксер сообщил, что проведет новый бой в декабре 2026 года. Президент IBA Умар Кремлев сообщил, что уже занимается организацией этого поединка в Великобритании.

«Хочу ли я что-то доказать кому-то? Нет, я просто люблю драться. Я наслаждаюсь боксом», — объяснил Чисора свою мотивацию.

Боксер выступает в тяжелой весовой категории. Ранее Чисора сражался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Диллианом Уайтом, Александром Усиком и Джозефом Паркером.

Ранее Трамп-младший вернул деньги Умару Кремлеву.

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