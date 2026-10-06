Журналист Морган о Роналду: проявите уважение к иконе спорта

Британский журналист Пирс Морган в своих соцсетях призвал проявить уважение к португальцу Криштиану Роналду.

«О Криштиану написано и сказано так много чепухи. Я считаю, что он отличный парень, ещё более великий игрок. Проявите к этой спортивной иконе то уважение, которого она заслуживает», — написал Морган.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Роналду с тренером из-за недопуска футболиста на матч первого тура Лиги наций с Норвегией. Глава федерации футбола Португалии провел тогда экстренные переговоры, и конфликт был улажен. Однако на пресс-конференции перед игрой с Данией тренер допустил, что Роналду может пропустить и этот матч.

На счету 41-летнего форварда остаются два мировых рекорда, связанных со сборной — звание лучшего бомбардира в истории (146 мячей) и титул рекордсмена по количеству сыгранных матчей (234).

6 октября стало известно, что португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду не будет в национальной сборной, пока ее возглавляет тренер Жорже Жезус.

Ранее чемпион мира раскритиковал Криштиану Роналду.