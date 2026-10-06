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Дерек Чисора поблагодарил президента IBA Умара Кремлева за развитие бокса

Чисора поблагодарил главу IBA Кремлева за развитие бокса
Газета.Ru

Известный британский боксер Дерек Чисора выразил благодарность президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву. Слова Чисоры передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я хотел бы поблагодарить Умара Кремлева за то, что он делает для поддержки любительского бокса. Это касается всего африканского континента. Вы привозите африканских боксеров на турниры в Дубай и другие города, чтобы они могли показать себя.

Я знаю Умара Кремлева давно и могу сказать, что он предоставляет большие возможности для ребят, которые иначе никогда бы не получили таких шансов.

В связи с этим хочу рассказать свою историю. Когда я стал выступать среди профессионалов, мне говорили: «Мы не можем продать твой бой. На африканских боксеров билеты не продать. Давай мы нарядим тебя в цвета флага и посадим на лошадь. Снимем промо-ролик». В итоге меня получилось раскрутить.

Но мне было очень непросто. Многие боксеры завершили карьеру, потому что на них не продавались билеты», — сказал Чисора.

Дерек Чисора выступает в тяжелой весовой категории. Ранее он сражался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Диллианом Уайтом, Александром Усиком и Джозефом Паркером.

Ранее Трамп-младший вернул деньги Умару Кремлеву.

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