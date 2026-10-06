Алексей Миранчук рассказал, готов ли он к детям

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что готов стать отцом, передает «Чемпионат».

«Хочется ли мне детей? Думаю, уже готов. Всему своё время, но есть ощущение, что достаточно повзрослел. Хочется наследие оставит», — сказал Миранчук.

Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024 года. Контракт российского футболиста с американским клубом действует до конца 2027-го. В начале апреля 2026 года в «Атланте» допустили, что Миранчук получит гражданство США. Однако сам футболист заявил, что пока не рассматривает эту опцию. По его словам, СМИ излишне раздули эту тему.

По ходу карьеры российский полузащитник также выступал за итальянские «Аталанту» и «Торино», а также московский «Локомотив». Алексей является воспитанником «железнодорожников».

Ранее Миранчук рассказал, как американцы воспринимают Россию.