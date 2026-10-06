Европейский клуб готов пригласить сборную России на открытие стадиона

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб готов пригласить сборную России и петербургский «Зенита» на открытие стадиона, передает Sport24.

«Мы сейчас занимаемся строительством нового, уникального стадиона для «Сьона». Он будет готов к сезону-2030/31. Мы планируем пригласить на его открытие сборную России и петербургский «Зенит», — сказал Константин.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что на матче Россия — Нигерия ожидается 40 тысяч зрителей.