Умар Кремлев: Трамп-младший вернул мне деньги, но я не понял, за что

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, что Дональд Трамп — младший вернул ему деньги за организацию празднования после его свадьбы. Слова Кремлева передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Столько разных слухов ходят про эту ситуацию. На свадьбе Трампа-младшего я не был. Мы встретились на общем мероприятии. Что касается того, что он вернул мне какие-то расходы — да, он вернул мне деньги. Но я даже не понял, за что. Я просто организовал общее мероприятие. Мы встретились на этом мероприятии с Трампом-младшим. Я не считаю, что это был особенный подарок. Например, я позову гостей к себе на дачу — я что, им потом счет выставлю? Это же глупости. Представляете, я со всех вас счет попрошу за посещение пресс-конференции IBA? Всю ситуацию просто раздули. Почему нам с Трампом-младшим нельзя дружить? Мы просто дружим», — сказал Кремлев.

Президент IBA подчеркнул, что никогда не просил Дональда Трампа-младшего о помощи.

«Мы проводим в Майами и в США в целом мероприятия IBA — и я никогда не просил Трампа-младшего нам помогать», — отметил он.

Также Кремлев заявил, что его личная жизнь не секрет, и он все показывает в соцсетях.

«Да, мы дружим с Трампом-младшим. Наша дружба основана на развитии спорта и на семейных ценностях. Не более», — сказал Кремлев.

Ранее Кремлев заявил, что организует в Англии новый бой Дерека Чисоры.