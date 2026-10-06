Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Спорт

Умар Кремлев: Трамп-младший вернул мне деньги, но я не понял, за что

Трамп-младший вернул деньги Умару Кремлеву
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, что Дональд Трамп — младший вернул ему деньги за организацию празднования после его свадьбы. Слова Кремлева передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Столько разных слухов ходят про эту ситуацию. На свадьбе Трампа-младшего я не был. Мы встретились на общем мероприятии. Что касается того, что он вернул мне какие-то расходы — да, он вернул мне деньги. Но я даже не понял, за что. Я просто организовал общее мероприятие. Мы встретились на этом мероприятии с Трампом-младшим. Я не считаю, что это был особенный подарок. Например, я позову гостей к себе на дачу — я что, им потом счет выставлю? Это же глупости. Представляете, я со всех вас счет попрошу за посещение пресс-конференции IBA? Всю ситуацию просто раздули. Почему нам с Трампом-младшим нельзя дружить? Мы просто дружим», — сказал Кремлев.

Президент IBA подчеркнул, что никогда не просил Дональда Трампа-младшего о помощи.

«Мы проводим в Майами и в США в целом мероприятия IBA — и я никогда не просил Трампа-младшего нам помогать», — отметил он.

Также Кремлев заявил, что его личная жизнь не секрет, и он все показывает в соцсетях.

«Да, мы дружим с Трампом-младшим. Наша дружба основана на развитии спорта и на семейных ценностях. Не более», — сказал Кремлев.

Ранее Кремлев заявил, что организует в Англии новый бой Дерека Чисоры.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!