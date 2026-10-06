Аршавин рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Лионелю Месси, передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, в этом году нет фаворита на «Золотой мяч». Но я бы отдал его Месси. Он здорово провел чемпионат мира, практически в одиночку тащил сборную Аргентины. К сожалению, не смог дотащить команду до победы», — сказал Аршавин.

В ночь с 6 на 7 октября футболист проведет прощальную игру в составе национальной команды против сборной Бенина.

На мировом первенстве 2026 года Месси забил восемь мячей, оказавшись на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

До американского «Интера» Месси выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов четыре раза, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Месси провел последнюю тренировку в сборной Аргентины.