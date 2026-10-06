Президент IBA Кремлев заявил, что организует в Англии новый бой Дерека Чисоры

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что занимается организацией нового боя британского боксера Дерека Чисоры. Слова Кремлева передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дерек Чисора приехал сегодня на наше мероприятие. Я ему говорю: «У нас просто будет своя пресс-конференция IBA». Он отвечает: «Я все равно приеду поддержать IBA, мне нравится, как вы проводите турниры. И ты обещал организовать мне бой». Сейчас мы будем делать ему бой в Англии».

Кремлев отметил, что занимается также подготовкой других поединков.

«К нам обращаются многие боксеры. В ближайшее время планируем объявить», — сказал президент IBA.

Сам Дерек Чисора заявил на мероприятии, что бой состоится в декабре 2026 года.

Дерек Чисора выступает в тяжелой весовой категории. Ранее он сражался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Диллианом Уайтом, Александром Усиком и Джозефом Паркером.

Ранее Умар Кремлев договорился о совместном с RAF первом турнире лиги в России.