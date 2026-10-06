Гретцки заявил, что рекорд Овечкина в НХЛ будет побит

Уэйн Гретцки заявил, что рекорд Овечкина в НХЛ рано или поздно будет побит

Бывший канадский хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки в интервью The Athletic заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин успеет порадовать публику в свой последний сезон в лиге.

«Этот сезон будет великолепным для НХЛ, учитывая, что делает Овечкин и чего он уже добился. Я рад, что он побил мой рекорд. Когда он сделал это, я сказал ему то, что говорил мне однажды мой отец: «Не удивляйся, если однажды кто-то побьет его». Мой отец был весьма умным человеком», — сказал Гретцки.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место.

Ранее Александр Овечкин обошел легенду НХЛ по набранным очкам в стартовых матчах регулярного сезона.