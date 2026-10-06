Семь стран поборются за проведение ОИ-2036

Индия, Турция, Катар, Германия, Южная Корея, ЮАР и Венгрия поборются за право проведения летней Олимпиады-2036, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Подача заявок на провение ОИ-2036 закроется 31 октября 2026 года. До марта 2027 года МОК проведет оценку осуществимости проектов, а в марте исполком организации откроет этап «стратегического диалога».

В данный момент известны хозяева четырех ближайших Олимпиад — в 2028 году Игры примет Лос-Анджелес, в 2030-м — французские Альпы, в 2032-м — австралийский Брисбен, а в 2034 — американская Юта.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее МОК разрешил провести Игры в реке с крокодилами.