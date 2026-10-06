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Медведев пришел в больницу к фанату, в которого попал мячом

Теннисист Медведев посетил в больнице фаната, в которого попал мячом
Кадр из трансляции

Дисквалифицированный россиянин Даниил Медведев, который во время полуфинала теннисного турнира в Пекине против серба Новака Джоковича попал в болельщика мячом, навестил того в больнице. Об этом сообщил журналист Лоренцо Эрколи в соцсети X.

По информации источника, зритель находится в сознании и чувствует себя хорошо, не желая привлекать к себе повышенное внимание со стороны СМИ.

Инцидент произошел во втором сете, когда Джокович подавал на матч. После розыгрыша Медведев ударил ракеткой по мячу и попал в зрителя. Болельщику потребовалась медицинская помощь, его отвели в подтрибунное помещение. Медведева после этого эпизода дисквалифицировали.

Встреча была остановлена при счета 7:5, 5:3 в пользу Джоковича.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее в Госдуме назвали неспортивным поведение Даниила Медведева, попавшего мячом в болельщика.

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