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Миранчук рассказал, как американцы воспринимают Россию

Футболист Миранчук заявил, что американцы стереотипно воспринимают Россию
Cory Knowlton/Reuters

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук в интервью «Чемпионату» заявил, что все стереотипы о том, как американцы представляют себе Россию, оказались правдой.

«Я в шоке, но это правда так. У них мы все алкоголики, которые водку сутками пьют. Холодрыга у нас тоже круглогодичная, медведи и прочее. Я думал, такого в головах американцев давно нет, но до сих пор так», — заявил Миранчук.

Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024 года. Контракт российского футболиста с американским клубом действует до конца 2027-го. В начале апреля 2026 года в «Атланте» допустили, что Миранчук получит гражданство США. Однако сам футболист заявил, что пока не рассматривает эту опцию. По его словам, СМИ излишне раздули эту тему.

По ходу карьеры российский полузащитник также выступал за итальянские «Аталанту» и «Торино», а также московский «Локомотив». Алексей является воспитанником «железнодорожников».

Ранее Алексей Миранчук пожаловался на прокуренные рестораны в США.

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