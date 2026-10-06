Месси выложил фото перед последним матчем за сборную Аргентины

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в соцсетях фотографию перед последним матчем за национальную сборную.

39-летний нападающий выложил кадр с вечернего тренировочного занятия, где он в розовой манишке совершает беговое движение.

В ночь с 6 на 7 октября футболист проведет прощальную игру в составе национальной команды против сборной Бенина.

На мировом первенстве 2026 года Месси забил восемь мячей, оказавшись на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

До американского «Интера» Месси выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов четыре раза, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Лионель Месси прибыл в сборную Аргентины перед прощальным матчем.