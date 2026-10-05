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Спорт

17 тысяч спортсменов приняли участие в фестивале бега «Моя столица»

Фестиваль «Моя столица» в Москве собрал более 17 тысяч участников
Пресс-служба соревнований «Моя столица»

Свыше 17 тысяч участников из 83 регионов России выступили на фестивале «Моя столица» в Москве, сообщает пресс-служба соревнований.

«Финал сезона показал, насколько масштабным стало беговое движение в России. Участники приехали в Москву из 83 регионов, а Воробьевы горы на два дня превратились в большую спортивную площадку. Для нас московский этап ежегодной всероссийской серии «Бегом по Золотому кольцу» — это больше, чем соревнования. Это возможность объединить спортивные старты и важные социальные инициативы», — отметил руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин.

Соревнования прошли 3 и 4 октября на Воробьевых горах. В программу вошли забеги на 1, 5 и 10 км, полумарафон, детская дистанция 500 м, благотворительный «Забег безграничных возможностей» и «Розовый забег» в поддержку женского здоровья.

Победителем профессионального забега на 5 км в формате гандикапа стал Владимир Никитин с результатом 13:53. Его время может стать первым официальным рекордом России на шоссейной дистанции 5 км после ратификации.

Полумарафон выиграли Ярослав Бякин — 1:04:28 и Светлана Симакова — 1:13:51. На дистанции 10 км первыми стали Ринас Ахмадеев — 28:48 и Светлана Аплачкина — 33:17.

В 2027 году серия пройдет в городах Золотого кольца, а ее финал состоится в Москве 9 и 10 октября.

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