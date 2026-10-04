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Россиянка завоевала медаль чемпионата мира по дзюдо

Дзюдоистка Гилязова принесла России первую медаль чемпионата мира
A.RICARDO/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка Сабина Гилязова завоевала бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку.

В поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг она одолела соотечественницу Марину Воробьеву. Эта награда стала первой для сборной России на текущем турнире.

Гилязова является серебряным призером чемпионатов Европы. Также в ее активе две бронзовые медали континентальных первенств.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее сборная России завоевала серебро командного турнира ЧЕ по дзюдо.

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