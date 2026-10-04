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Чемпионка России оценила выступление Мишиной и Галлямова в Грузии

Фигуристка Гербольдт: Мишина и Галлямов показали то, что мы привыкли видеть
Александр Вильф/РИА Новости

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, завоевавшие второе место на челленджере Trialeti Trophy в Батуми, показали достойный результат. Об этом «Газете.Ru» заявила чемпионка России — 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт.

«Ребята выступили хорошо, набрали приличные баллы, насколько я знаю, даже имеют возможность попасть на Гран-при. Я считаю, что задача-минимум выполнена. А были ли еще какие-то конкретные задачи и в чем они заключались, наверное, стоит спрашивать у ребят и у тренерского состава. Но, в любом случае, получилось ярко, надежно, уверенно — то, что мы привыкли видеть от них», — указала Гербольдт.

Мишина и Галлямов выиграли серебро, по сумме двух прокатов набрав 206,31 балла. Победу одержали спортсмены из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (215,83). Замкнули тройку сильнейших представители России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (196,63).

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее призер ОИ назвал главную задачу Петросян.

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