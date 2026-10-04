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«Психологически важно»: призер ОИ назвал главную задачу Петросян

Фигурист Энберт: для Петросян сейчас психологически важно кататься чисто
Александр Вильф/РИА Новости

Главной задачей фигуристки Аделии Петросян на данный момент является чистое катание. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил серебряный призер ОИ-2018 в командном первенстве Александр Энберт, подводя итог выступлению спортсменки на турнире Trialeti Trophy.

«Мне Аделия понравилась и на этом челленджере, и вообще в нынешнем сезоне. Хорошие постановки, интересные образы. И чувствуется, что она нашла силы восстановиться после олимпийского сезона и довольно уверенно войти в новый. Честно говоря, у меня были опасения, потому что прошлый сезон был сложным из-за травм и очень сильной эмоциональной нагрузки. Поэтому я рад видеть такую Аделию.

Что касается непосредственно выступления на челленджере, понятно, что это далеко не максимум. Было явное облегчение контента, без ультра-си. Насчет каскада три-два в короткой программе — не знаю, было ли такое облегчение запланировано или она уже по ходу дела приняла такое решение. В общем, довольно легкая программа, но я думаю, что сейчас ставка делается на чистый прокат.

Полагаю, для Аделии сейчас психологически важно кататься чисто, чтобы поверить в себя, в нового тренера, в новую систему. И немного встряхнуться после олимпийского сезона. Поэтому мне как спортсмену её стратегия абсолютно понятна. И я рад, что у Аделии все получается, она набирается уверенности. Судьи хорошо оценивали и элементы, и катание, потому ее выступление я считаю очень хорошим», — заявил Энберт.

Ранее Петросян призналась, что знала, как тяжело будет продолжать карьеру.

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