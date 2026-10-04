«Возможно, FIS потеряла мое письмо»: Коростелев о своем нейтральном статусе

Коростелев уверен на 99,9%, что получит нейтральный статус от FIS

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что уверен в получении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Его слова передает SVT Sport.

«Я уверен на 99,9%, что получу нейтральный статус. Возможно, это небольшая бюрократическая заминка. FIS получила много запросов. Критерии стали мягче, поэтому одобрят еще многих. В прошлом году я получил зеленый свет, а сейчас, возможно, меня потеряли. Будем ждать следующий список. Я поговорил с тренером, мы решили, что все в порядке», — сказал Коростелев.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Ранее в Госдуме призвали не паниковать из-за отсутствия нейтрального статуса у Коростелева.