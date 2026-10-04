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Российские батутисты завоевали золото этапа Кубка мира

Батутисты Пантелеев и Нартов победили в синхронных прыжках на этапе Кубка мира
Федерация гимнастики России

Россияне Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали золото этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии в синхронных прыжках.

В финале российский дуэт набрал 53,700 балла. Второе место заняли Рубен Падилла и Алексей Шостак из США с результатом 53,040 балла. Третьими стали представители Азербайджана Махсуд Махсудов и Гусейн Аббасов, которые набрали 52,470 балла. Россияне опередили серебряных призеров из США на 0,660 балла.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии завершится 4 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. 8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома МОК.

Ранее в МОК отреагировали на дискриминацию российских легкоатлетов.

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